Украинцы подвергли критике рэпера Потапа за его новую патриотическую песню «Волонтёр»

Настоящий скандал вызвала новая композиция украинского рэп-исполнителя и известного продюсера Алексея Потапенко (более известный под сценическим псевдонимом Потап) "Волонтёр". В своей социальной сети артист рассказал, что он вдохновился на создание этой композиции во время посещения батальона "Добробат".

Но певца соотечественники подвергли жесткой критике из-за примитивности текста. Потапу также украинцы напомнили, что он долгое время отсиживался за границей. После начал СВО Потапенко уехал в Испанию. К тому же, рэпера обвинили в сексизме и в том, что волонтёрскую работу приравнивает к проституции.

Давай, танцуй, мала! Две ночи не спала, Дома не была… Я была с парнями, бойцами, Я волонтёрила!, - поется в треке.





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"Обидно за волонтёров. Люди заслуживают уважения, а не подобных хитов. Потап — ужас. Стыдно, что это услышат за пределами Украины. Не брался творить военную музыку, не нужно было начинать!" — пишут комментаторы под новым постом музыканта.