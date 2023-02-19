Вчера, 18 февраля, Зепюр Брутян отметила 27 день рождения. Новая супруга Павла Прилучного в честь этого события рассекретила свою беременность, которую скрывала несколько месяцев. Актрису поздравили с праздником родные, включая маму. Что касается актера, то он не поскупился на дорогой подарок.

Павел подарил жене цепочку с бриллиантовой подвеской Cartier. Зепюр поспешила похвастаться в своих социальных сетях новым подарком. На официальном сайте бренда стоимость такого украшения - 660 763 рублей. Также Брутян ждало роскошное огневое шоу с костюмами во время праздничного ужина в элитном ресторане.

Следует напомнить, что знаменитости познакомились в 2019 году во время съемок фильма «В клетке». В тот период Павел находился в браке с актрисой Агатой Муцениеце. После последовал громкий развод. Летом 2022 года Прилучный и Брутян сыграли свадьбу.