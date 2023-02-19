Жена музыканта Вячеслава Малежика хотела уйти из жизни из-за болезни артиста

Жена знаменитого российского музыканта Вячеслава Малежика рассказала о желании покончить с жизнью на фоне тяжелой болезни любимого человека.

Как при призналась Татьяна Малежик, период самого заболевания и адаптации к новой жизни супруга она очень тяжело перенесла. По словам женщины, ужасные новости настолько сильно ударили по ее психологическому состоянию, что ей даже пришлось лечиться лекарственными препаратами от сильной депрессии.

Более того, также жена артиста страдала от анорексии. Татьяна потеряла более чем 20 килограммов, она боялась раздеваться, будучи наедине с собой. Но не это самое ужасное. Малежик говорит, что хотела покончить с собой. Спасли звезду регулярные походы к психотерапевту и самые близкие люди, которые всегда были рядом. Спустя некоторое время супруга музыканта справилась со всеми трудностями.

Напомним, Вячеслав Малежик несколько лет назад перенес инсульт. Он учился жить заново. После выписки из медучреждения эстрадный певец даже не мог ходить.