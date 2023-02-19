Женя Малахова перестала скрывать имя своего сына

Примерно год назад певица Женя Малахова стала мамой - она родила сына. Отцом мальчика является её супруг, бизнесмен Андрей Тарасов.

15 февраля 2023 года наследику артистки исполнился год. В связи с этим Малахова решила сделать многочисленным поклонникам приятный сюрприз. Женя наконец-то перестала скрывать имя ребёнка.

34-летняя исполнительница у себя в социальной сети опубликовала милую фотографию, на которой держит сына на руках на улице. Молодая мама объяснила, что они с младенцем приехали праздновать первый день рождения. Далее звезда сообщила, что ребёнка зовут Фёдор.

Примечательно, даже когда Малахова стала мамой, она делала всё, чтобы как можно дольше скрывать от поклонников пополнение в семье. По всей видимости, она избрала такую же тактику насчёт имени наследника.