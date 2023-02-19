Жил в нищете и спал на полу: какой была жизнь фигуриста Романа Костомарова в США

Роман Костомаров переживает очень тяжелый период в своей жизни. Он борется с тяжелой болезнью, был в медикаментозной коме, лишился конечностей. Но и в прошлом фигурист прошел через многое, чтобы стать успешным, завоевать звание олимпийского чемпиона и стать востребованным в стране.

В молодости спортсмен жил в США в нищете и тяжелых условиях, что закалило характер Романа. До фигурного катания он мечтал о гимнастике, однако его туда не приняли из-за возраста. Некоторое время Костомаров увлекался плаванием. Вскоре он тоже получил отказ даже без объяснения причины. Знакомая родителей в то время работала в спортивной школе. Она знала об увлечении подростка спортом, поэтому предложила фигурное катание. Роман очень хорошо себя проявил. Он стал выступать на соревнованиях и разных представлениях.

Когда Костомарову исполнился 21 год, он отправился в Америку. Жил в штате Делавэр и получал скромную зарплату - 150 долларов. Этих денег едва хватало на амуницию, оплату коммунальных услуг и еду. Часто спортсмен кушал в столовой университета или "Макдоналдсе". Иногда звезде не хватало на оплату проезда, спал он на твердом полу. По словам самого Костомарова, эти испытания закалили его характер и сделали сильнее.