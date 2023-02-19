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Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи

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Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи
В России
Фото из открытых источников

Екатеринбуржцы пожаловались на то, что на железнодорожный вокзал им не удалось пронести хозяйственно-бытовые, а также небольшие туристические складные ножи в чехлах. Сотрудники вокзала не пускают внутрь таких людей.

Как рассказала одна из жительниц Екатеринбурга, она была не единственная. Сотрудники на вокзал не пропускали людей с ножами в принципе, даже с перочинными и очень маленькими, ссылаясь на некий приказ.

На мой вопрос, как жить на рыбалке или в походе без ножа, отвечали, что с ножом не пустят даже на территорию вокзала. Сказали, что, ехать с ножом можно с других станций. На сам вокзал с ножом в любом случае они не пустят.

По мнению автора "Ураловеда" Сергея Быкова, сотрудники железнодорожного вокзала необразованны.

Не пойму разницу между кухонным ножом и холодным оружием. Эти люди не знают закона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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