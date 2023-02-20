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Политолог Шипилин выразил мнение о позиции государств Африки и Латинской Америки по отношению к Российской Федерации

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Политолог Шипилин выразил мнение о позиции государств Африки и Латинской Америки по отношению к Российской Федерации
В Мире
Фото из открытых источников

Политолог Павел Шипилин проанализировал итоги проведения международной конференции в Мюнхене. По его мнению, они продемонстрировали заметное снижение влияния западных государств на международную ситуацию. Он полагает, что одной из целей конференции было оказать давление на государства Африки и Латинской Америки, чтобы они изменили свою позицию по отношению к Российской Федерации. Африканские и латиноамериканские государства продолжают выстраивать сотрудничество с Россией в разных сферах.

Шипилин указал, что политическому руководству западных государств не удалось добиться своей цели. Политические власти государств Африки и Латинской Америки не прекращают сотрудничество с Российской Федерацией, отметил он. 

«Думаю, что серьезных колебаний не будет: к Западу в этих странах относятся очень настороженно. У Запада ничего не получается, Запад находится в изоляции, как ни странно это звучит. Они сами это признают. Они не могут ни с кем договориться – слишком чувствительны воспоминания о состоянии колоний что в Африке, что в Южной Америке», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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