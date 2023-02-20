Актер Никита Ефремов проинформировал о тяжелых съемках в новом сезоне сериала «Содержанки»

Обладатель премии «Золотой орел» Никита Ефремов рассказал о подробностях перевоплощения для роли Аркадия Булавкина в сериале «Содержанки». Премьера фильма состоялась 16 февраля на платформе «Старт».

«Грим был объемным. Сперва на руки надевали силикон, затем специальную накладку на лицо, все это красили. В одной из сцен, где Аркадий появляется с голым торсом, применили еще одну накладку. Каждый раз превращение занимало по два с половиной или даже три часа. Еще получаса уходило на снятие грима, пока весь клей ототрешь. Нужно было правильно носить грим, с ним особо не почешешься и не потрогаешь ничего. Но это технический момент, он быстро уточняется».

К слову, в этом году с Ефремовым выходит несколько громких кинопроектов. К примеру, 2 марта 2023 года в кинотеатрах страны пройдет релиз «Здорового человека».