Алёна Орлова из «Битвы экстрасенсов» рассказала причины ухода Игоря Николаева от своей жены

Недавно в Сети появились очередные новости о разводе Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Ходят слухи, что в паре появился третий лишний. Кроме того, сообщалось, что в семье нет страсти в отношениях, которая была раньше. И что артисты не рассказывают о разрыве из-за дочери.

В СМИ стали обсуждать причины расставания композитора и певицы. По одной версии, во всем виновата Наташа Королева, которую Николаев боготворит. Экстрасенс Алена Орлова сообщила, что к разводу его бывшая не имеет никакого отношения. По словам ясновидящей, у исполнителя ушла влюбленность. В таком состоянии он не может писать новые музыкальные шедевры. Как утверждает участница «Битвы экстрасенсов, скоро супруги сделают официальное заявление.

Для творчества нужен эмоциональный толчок, нужна влюбленность. Для него любовь — пища, это творческий подъем. У него крылья упали, ему нужна новая путеводная звезда. Должен быть стимул к жизни, новый интерес. Новая женщина, новые ощущения, чувства, — сообщила Орлова.