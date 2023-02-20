Артист Филипп Киркоров возмущен неуважительным отношением к великой Примадонне Алле Пугачевой

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
На YouTube-канале советской и российской рок-группы «ДДТ» появился новый видеоклип, который был снят на песню «Родина, вернись домой». Стихи для этой
В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа
Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие
Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,