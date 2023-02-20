Артист Филипп Киркоров возмущен неуважительным отношением к великой Примадонне Алле Пугачевой

Филипп Киркоров недавно открыл новый формат общения с фанатами. Поп-король российской эстрады запустил проект, в котором для поклонников регулярно проводит прямые эфиры.

В рамках последнего включения артист придумал необычный и забавный способ развлечь аудиторию. Филипп решил воспользоваться помощью умной колонки Маруси. Приложение общалось с Киркоровым, выполняя все голосовые команды. Также оно отвечало на некоторые вопросы певца. Но реакция искусственного интеллекта на один из запросов до глубины души возмутила исполнителя.

Оказалось, что в ответ на его запрос поставить песню Аллы Борисовной Пугачевой его виртуальная помощница поставила композицию её дочери Кристины Орбакайте.

Киркоров попытался при помощи новой команды исправить запрос о Примадонне. Но Маруся не смогла сделать этого. Поп-король отругал колонку и был несказанно возмущен, что популярная компьютерная программа не научилась распознавать творчество великой российской и советской артистки.