«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в мировой истории

Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины составляют 2, 243 миллиарда долларов.

«Титаник», у которого не так давно был перевыпуск, в мировом прокате сумел собрать 2,242 миллиарда долларов. Примечательно, что тот, и другой фильмы сняты одним режиссером.

На втором месте рейтинга расположился кинофильм «Мстители: Финал». Он собрал в прокате 2,7 миллиардами долларов. Верхняя строчка у первой части «Аватара» — это 2,92 миллиарда долларов. В целом, Disney и 20th Century потратили 460 миллионов долларов на производство, а также продвижение ленты «Путь воды». Картина по праву считается одной из самых дорогих в мировой истории.

Добавим, что долгожданный сиквел на большие экраны вышел в декабре 2022 года. Главные роли в нем сыграли Сэм Уортингтон и Зои Салдана. Выход третьей части блокбастера запланирован на 2024 год. В ближайшие годы также выйдут четвертая и пятая части.