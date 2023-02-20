Фильм «Навальный» получил престижную британскую премию BAFTA в номинации «Лучший документальный проект». Церемония награждения отгремела вчера, 19 февраля. Об этом в понедельник сообщил официальный сайт киноакадемии.

«Навальный» - это работа канадского режиссера Дэниела Роэра. Картина является биографической. Она показывает отдельные эпизоды из жизни лидера российской оппозиции Алексея Навального. В настоящее время он отбывает наказание в колонии.

Фильм охватывает временной период с лета 2020 года, когда оппозиционер попал с отравлением в больницу, до января 2021 года, когда завершились судебные разбирательства по делу об «Ив Роше».

Примечательно, что в ленту вошли фрагменты интервью с самым Алексеем Навальным и его женой Юлией.

Отметим, что картина «Навальный», которая вышла в мире 25 января 2022 года, претендует на премию «Оскар». До церемонии вручения остаются три недели.