Певица Инстасамка призналась, что с трудом выживала на 2,5 миллиона рублей в месяц

Когда на картах стояли лимиты, то мне приходилось себя ограничивать, покупать всего на 2,5 миллиона рублей в месяц. Сложно было, однако как-то с этим справилась, — написала в блоге Инстасамка.

Недавно в Интернете появился райдер исполнительницы. За одно выступление кумир молодежи просит 5 миллионов рублей. Также указаны другие требования к организаторам концертов.

Заказчик должен обеспечить 2 места в бизнес-классе, а еще два — в эконом, машину для передвижения класса Elite, двухместный номер категории люкс в пятизвездночном отеле, напитки, еду, охрану и большое зеркало в гримерке.