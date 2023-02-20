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Юрий Антонов назвал сомнительной версию о виновности врачей в трагедии фигуриста Костомарова

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Юрий Антонов назвал сомнительной версию о виновности врачей в трагедии фигуриста Костомарова
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Фото из открытых источников

Знаменитый музыкант и композитор Юрий Антонов, как большинство россиян, пристально следит за новостями о состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен более месяца борется за свою жизнь. Доктора делают все возможное и невозможное. Но в последнее время в адрес врачей есть немало обвинений касательно того, что они выбрали не ту тактику лечения.

По словам Антонова, делать виноватыми специалистов просто глупо.

«Я не стал бы обвинять врачей. Нужно причины искать в самом Романе. У каждого свой организм. Нужно знать о всех обстоятельствах. Очень сочувствую Костомарову, он мне симпатичен. Думаю, что дело не во врачах», — сказал музыкант в интервью.

К слову, сам Юрий Михайлович лечится не первый год. Его мучают последствия травмы коленного сустава. Несколько лет назад певец подвернул ногу. Артисту за границей провели сложную операцию, но от болей в ноге Антонов так и не избавился.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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