Британская экранизация знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера» в главной роли с темнокожим актером вызвала немало споров в Сети. Киновед Александр Шпагин решил высказать свое мнение на этот счет. Он считает, что этот фильм навязывает людям ценности ЛГБТ и прочие идеи меньшинств.

"Когда меньшинство хочет править большинством, то это примерно то же самое, когда народ хочет править интеллигенцией", — отметил Шпагин.

Также киновед добавил, что Д’Артаньян на самом деле не был темнокожим. Поэтому создатели ленты каким-либо образом должны оправдать введение артиста.

При этом еще один кинокритик Роман Григорьев подчеркивает, что Александр Дюма цвет кожи героев в своем произведении не уточнял. По словам эксперта, намного важнее, насколько хорошо этот актер справится с поставленной задачей.