В шести регионах России отменили мартовские концерты российской рок-группы «Мумий Тролль»

Концерты советской и российской рок-группы «Мумий Тролль» из Владивостока отменили в России. Выступления не состоятся во всех российских городах будущего тура.

Как стало известно, выступления коллектива должны были состоятся в марте в Пензе, Рязани, Воронеже, Орле, Курске, Ярославле. В группах в социальных сетях появились сообщения об отмене мероприятий по «независящим от музыкантов и организатора» причинам.

В начале марта артисты заявили, что они не будут давать концерты до конца специальной операции на Украине. Но вскоре участники коллектива анонсировали новый гастрольный тур по РФ.

Напомним также, что группа «ДДТ» объявила о переносе февральских выступлений в Челябинске, Оренбурге, Магнитогорске. Отмена произошла «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Поклонникам предложили вернуть деньги либо дождаться новых выступлений.