«КП»: Стало известно, кто скрывался в костюме Дикобраза в 4-м сезоне телевизионного шоу «Маска»

Когда Дикобраз снял маску, то выяснилось, что судьи не разгадали его личность. В этом костюме скрывался певец Вадим Казаченко. Звучали предположения, что под маской прячется Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Юрий Гальцев либо же Сергей Бурунов.

Как отметил Воробьев, Казаченко просто гениально сумел замаскироваться. А вот Родригез был расстроен уходом Казаченко из шоу. По его словам, музыкант обладает даром трансформации голоса.