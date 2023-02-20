Лев Лещенко призвал не требовать от молодых российских артистов патриотических песен

Лев Лещенко, народный артист РСФСР, в интервью журналистам рассказал о творчестве молодых российских артистов. По мнению 81-летнего исполнителя, новому поколению необходимо дать немного времени на самоопределение.

Лев Валерьянович считает, что подталкивать музыкантов к написанию новых патриотических композиций не стоит.

«Потому что очень сложная ситуация. Это является выбором каждого человека. Они сами должны это почувствовать и определиться», — заявил певец.

По мнению Лещенко, в России пока что нет единой полезной идеологии. Поиски национальных идей в настоящее время продолжаются, уверен он.

«Должен какой-то смыл в жизни быть, какая-то идея», — заключил советский и российский эстрадный певец.