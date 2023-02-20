Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок: близких прогоняют с кладбища

Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем кладбище в удручающем состоянии. Снег не расчищен с начала зимы. Поклонники актрисы пребывают в ужасе от всего происходящего и утверждают, что цветы поставить им некуда: они вынуждены класть все на снег.

Певец Юлиан с поклонникам согласен. Он дружил с великой артисткой больше 10-ти лет и тоже недоволен происходящим. Но заявляет, что сделать ничего не может.

Все, что происходит с могилой, очень печально. Говорить о том, что о ней забыли, неправильно. Неужели думаете, что близкие люди не пришли бы, не привели бы могилу в порядок? Я лично почистил бы могилу от снега. На Новодевичьем есть закон, что ухаживать за погребением могут наследники. У Людмилы Георгиевны - племянники. Племянница ее недавно умерла. Где находится Сергей, которому досталось наследство, неизвестно. Никто не знает, где он сейчас и что с ним происходит.

Артист считает, что у многих знаменитостей наследники — это алчные люди, которые после того, как забирают наследство, забывают обо всем. По словам Юлиана, могилы звезд должны взять на государственный контроль, чтобы подобного не повторялось.