Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок: близких прогоняют с кладбища

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который
Дарья Мельникова обрела всенародную любовь будучи подростком. Она стала известна благодаря съемках в «Папиных дочках». Актриса исполнила роль, когда
Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины
6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила
Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,