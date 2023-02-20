«На самом деле мне не больно»: сорвана первая маска в музыкальном телешоу на каналеНТВ

По итогам первого выпуска шоу «Маска» на канале НТВ никто из участников не покинул проект. Алексей Воробьев, новый член жюри, настоял на том, чтобы все 14 персонажей пошли дальше. Вчера определился первый аутсайдер. В результате голосования в номинацию попали Шаурма, Дикобраз, Лисенок. Публика решила спасти Шаурму. Настал черед сделать выбор судьям. Большинство голосов отдали именно за уход Дикобраза.
Когда маска была снята, перед зрителями и жюри появилась звезда 90-х Вадим Казаченко. Появление музыканта стало полной неожиданностью для судей. У них были другие версии.
Ответ шоумена не заставил себя ждать:
Киркоров лишь промолвил: