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«На самом деле мне не больно»: сорвана первая маска в музыкальном телешоу на каналеНТВ

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«На самом деле мне не больно»: сорвана первая маска в музыкальном телешоу на каналеНТВ
Знаменитости
Фото из открытых источников

По итогам первого выпуска шоу «Маска» на канале  НТВ никто из участников не покинул проект. Алексей Воробьев, новый член жюри, настоял на том, чтобы все 14 персонажей пошли дальше. Вчера определился первый аутсайдер. В результате голосования в номинацию попали Шаурма, Дикобраз, Лисенок. Публика решила спасти Шаурму. Настал черед сделать выбор судьям. Большинство голосов отдали именно за уход Дикобраза.

Когда маска была снята, перед зрителями и жюри появилась звезда 90-х Вадим Казаченко. Появление музыканта стало полной неожиданностью для судей. У них были другие версии.

«Жаль, что мне на прошлой программе не достался вопрос насчет моего любимого артиста, я сказал бы, что это Тимур Родригез», — отметил Казаченко.

Ответ шоумена не заставил себя ждать:

«Тогда я сказал бы, что нашел его, единственного фаната. Мне очень жаль что вы быстро уходите».

Киркоров лишь промолвил:

«Вадик, так и хочется вспомнить песню «Больно, мне больно». 
«На самом деле мне не больно, спасибо за прекрасную встречу», — ответил Вадим.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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