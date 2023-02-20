«На самом деле мне не больно»: сорвана первая маска в музыкальном телешоу на каналеНТВ

Когда маска была снята, перед зрителями и жюри появилась звезда 90-х Вадим Казаченко. Появление музыканта стало полной неожиданностью для судей. У них были другие версии.

«Жаль, что мне на прошлой программе не достался вопрос насчет моего любимого артиста, я сказал бы, что это Тимур Родригез», — отметил Казаченко.

Ответ шоумена не заставил себя ждать:

«Тогда я сказал бы, что нашел его, единственного фаната. Мне очень жаль что вы быстро уходите».

Киркоров лишь промолвил:

«Вадик, так и хочется вспомнить песню «Больно, мне больно».

«На самом деле мне не больно, спасибо за прекрасную встречу», — ответил Вадим.