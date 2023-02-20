Дмитрий Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он отметил, что «предательские рожи» в кинематографе научились стирать. Себя же актер предложил заменить на Ивана Охлобыстина, а Лию Ахеджакову — на Владимира Машкова. Видеоролик появился на канале актера в Ютуб.

Напомним, что в январе Дмитрия Назарова вместе с заслуженной артисткой Ольгой Васильевой уволили из театра МХТ Чехова. Там артист прослужил более чем 20 лет. По словам заместителя директора учреждения по связям с общественностью Вадима Верника, произошло это после общения Назарова с художественным руководителем Константином Хабенским.

Позже сообщалось, что его сняли с роли в экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев». В картине Назаров должен был играть Кису Воробьянинова. Режиссер фильма Петр Зеленов заявил, что сцены с участием скандального актера вскоре переснимут.