Народный артист РФ Григорий Лепс заявил, что женщины не заслужили на 8 Марта

Народный артист РФ Григорий Лепс в эфире передачи «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ, довольно резко высказал свое мнение о праздновании 8 Марта. Как заявил 60-летний певец, он не поздравляет дам с Международным женским днем, поскольку они на праздник не заслужили.

После разрыва Лепса с Анной Шаплыковой он встретил новую избранницу. Правда, радовать подарками любимую на 8 марта исполнитель не намерен.

"Обойдется! Вообще-то я этот праздник не признаю. Баб своих я даже не поздравляю! Этот праздник неправильный, выдуманный," - сказал Григорий Викторович.

Нелишне сказать, что такое высказывание вызвало негативный отклик в Сети. Некоторые интернет-пользователи исполнителя обозвали «жлобом». Женская часть призналась, что теперь ни за что не будет посещать концерт заслуженного артиста.