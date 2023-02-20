Эстрадная певица Наташа Королева трогательно поздравила своего сына Архипа с днем рождения. Артистка опубликовала в соцсети новый видеоролик с кадрами взросления ее любимого наследника.

В своем личном микроблоге 49-летняя исполнительница необычным образом поздравила Архипа с 21-летием. Наталья смонтировала видео со снимками сына по мере его взросления. Наташа в ролике сына ласково называет «Архипендрик».

«Хочу пожелать сыну ценить время, ценить людей, уметь быть счастливым», - подписала опубликованный пост Королева.

Также артистка выставила ролик, где предстала, будучи беременной. В интересном положении она выступили на одном из концертов. Как призналась певица, коллеги тогда пожелали ей и будущему мальчику здоровья и счастья.

В целом, звезда эстрады поражена тем, насколько быстро пролетело время, и как ее сын успел стать взрослым.