Певец Филипп Киркоров перечислил своих фаворитов в 4-м сезоне музыкального телешоу «Маска»

19 февраля на канале НТВ вышла вторая серия нового сезона шоу «Маска». На сцену вышли 14 героев. В прошлый раз жюри сжалилось над участниками и позволило всем продолжить участие в полном составе. Но некоторые судьи уже определили фаворитов.

В новом выпуске от Хомячка остались в восторге певица Валерия, артист Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко, исполнитель Алексей Воробьев, шоумен Тимур Родригес. Как только этот участник вышел на сцену, председатель жюри отметил, что рад видеть вновь героя.

Но обратило свое внимание звездное жюри на выступление еще одного участника - Мандрила. В прошлом выпуске поп-король российской эстрады назвал его любимцем и в этот раз не отказался от своих слов. Более того, по признанию Киркорова, он имеет представление о том, кто прячется в костюме героя. Музыкант сказал, что это может быть его друг Дава.

Пуделя также назвали одним из фаворитов Филиппа Бедросовича. Певец признался, что в школьные годы у него были прозвища Эфиоп и Пудель.