StarHit: Стас Михайлов заявил, что артистам в РФ тяжело зарабатывать деньги

Российский эстрадный исполнитель Стас Михайлов на записи телешоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук» поведал о доходах российских артистов. Как отметил певец, принцип получения доходов музыкантов в РФ и на Западе кардинальным образом отличается. К большому сожалению, но не в пользу российского шоу-бизнеса, пишет StarHit.

«Песня Hotel California миллиарды принесла. В Европе за счет альбомов живут», — сказал певец.

По его словам, в России для того, чтобы стать популярным артистом, нужно выпустить минимум пять или шесть дисков. Чтобы «зайти кому-нибудь в уши». Если слушателю репертуар понравится, то тогда «ты сможешь заработать денег». Стас сообщил, что жизнь артистов вовсе не такая легка, как кажется:

«Все говорят: вот артисты зажрались! Да чего они зажрались-то? Это эшелон людей, они дарят радость другим людям, всю жизнь борются с историей, всегда на передовой остаются,у них сложности, неприятности всегда, их ругают», - подчеркнул Михайлов.