Певица Анна Калашникова выступила в госпитале перед ранеными бойцами ВС РФ

Анна Калашникова посетила подмосковный военный госпиталь, где находятся участники СВО. Перед ранеными бойцами певица выступила в очень сексуальном наряде. Своими впечатлениями от поездки артистка поделилась с корреспондентами.

Анна призналась, что очень переживала. Она знает, в каком эмоциональном состоянии находятся военнослужащие. Модель планировала одеться скромно, но организаторы сообщили, что ограничений нет.

По словам исполнительницы, она потрясена увиденным. Поразило Калашникову огромное количество молодых парней с ранениями нижних и верхних конечностей. Звезда призналась, что ее сердце обливалось кровью после рассказов ребят. Она не смогла сдержать слез.

При этом поразил певицу боевой настрой бойцов. Они не падают духом, а собираются вскоре вернуться на фронт. Выступление артистки военные приняли тепло. Поэтому знаменитость пообещала призвать своих друзей к поездкам в госпитали.