Пригожин вслед за Лещенко призвал не заставлять молодых артистов РФ петь патриотические песни

Иосиф Пригожин вслед за Львом Лещенко призвал не заставлять молодых российских артистов петь патриотические композиции. По его мнению, публику в это время нужно отвлекать от «сложностей». Кроме того, далеко не всякий артист сможет достойно исполнять песни о своей Родине.

Продюсер отметил, что на сегодняшний день ждать политической сознательности от молодёжи не стоит. Молодое поколение воспитывалось на совершенно иных представлениях о прекрасном. Супруг певицы Валерии также считает, что на сложившуюся ситуацию в стране смогла бы повлиять государственная идеология.

Заметим, ранее эстрадный певец Лев Лещенко призвал общественность не подталкивать молодых исполнителей к написанию патриотических композиций. По словам 81-летнего артиста, молодые музыканты должны для этого сами созреть.