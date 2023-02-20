РБК: состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова пока остается без изменений

Состояние здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова пока остается без изменений. Спортсмен находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

"Пока все также", - сообщил источник РБК в окружении прославленного фигуриста.

Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января. Сперва его диагнозом была пневмония. Позже спортсмена перевели в "Коммунарку", где была проделано ряд процедур для спасения жизни. У Романа диагностировали прогрессирующую двустороннюю пневмонию.

Позже стало известно, что фигуристу из-за стремительно развивающегося сепсиса и гангрены пришлось проделать ряд ампутаций. К концу января чемпиона отключили от ЭКМО и он начал постепенно приходить в себя.

Знаменитость общается с родными, которые его посещают. В данное время столичные врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить спортсмена.