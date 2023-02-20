Маргарита Симоньян встречалась с Киркоровым после скандала с примадонной Пугачевой

В минувшем году главред RT Маргарита Симоньян обрушилась с критикой на Максима Галкина* (признан иноагентом). Она заявила, что шоумен использует Аллу Пугачеву ради своих корыстных целей. На защиту Примадонны одним из первых встал ее бывший муж Филипп Киркоров. Поп-король резко отметил, что Народная артистка недостойна негатива в свой адрес.

Но тогда журналистка не стала отвечать певцу. Во-первых, Маргарита хорошо относилась к Киркорову. А во-вторых, он не оскорблял свою родину, значит, у нее к нему претензий нет.