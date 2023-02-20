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Маргарита Симоньян встречалась с Киркоровым после скандала с примадонной Пугачевой

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Маргарита Симоньян встречалась с Киркоровым после скандала с примадонной Пугачевой
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Фото из открытых источников

В минувшем году главред RT Маргарита Симоньян обрушилась с критикой на Максима Галкина* (признан иноагентом). Она заявила, что шоумен использует Аллу Пугачеву ради своих корыстных целей. На защиту Примадонны одним из первых встал ее бывший муж Филипп Киркоров. Поп-король резко отметил, что Народная артистка недостойна негатива в свой адрес.

Но тогда журналистка не стала отвечать певцу. Во-первых, Маргарита хорошо относилась к Киркорову. А во-вторых, он не оскорблял свою родину, значит, у нее к нему претензий нет.

«Филя, с которым давно знакомы, стал как-то меня упрекать. Не видела обращение ко мне, мне сказали, что это было. Все стали мне звонить, мол, почему ему не отвечаешь. Я тогда сказала, что не в мелкие дрязги не хочу влезать.
Не хочу делать этого, не влезаю в разборки шоу-бизовские. Защищаю свою страну. Филе отвечу тогда, когда он скажет плохое про Родину. Он про нее плохого не говорил, поэтому отвечать не буду. Как-то мы встретились осенью, он сказал, что, не знает, что на него тогда нашло», — отметила Симоньян в телешоу «Эмпатия Манучи» на Ютуб.

 
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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