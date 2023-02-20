Создатели «Вампиров средней полосы» сообщили, что произойдет в 3-м сезоне мистического сериала

Авторы популярного сериала о смоленских вампирах «Вампиры средней полосы» рассказали подробности 3-го сезона. По данным сценариста и создателя проекта Алексея Акимова, первый сезон проходил под девизом «Кто мы». Авторы тогда хотели показать, кто же такие вампиры. Второй сезон посвятили теме «Откуда мы», рассказывая о их происхождении. Тема третьего сезона — «Куда мы идем».

По словам режиссер первых двух сезонов Дмитрия Грибанова, он не вернется на свой пост. Кинодеятель порадовался этому, ведь в новом сценарии прописаны сцены массовых драк. В эпизодах появятся минимум 12 уральских вампиров, у каждого есть вассалы.

«Будет настоящая битва вампиров, а массовые сцены будут такие, что я не позавидую тому, кто их будет снимать», — отметил постановщик.

Съемки «Вампиров средней полосы» начнутся летом. Сериал впервые стартовал на стриминге START в 2021 году. Второй сезон дебютировал в минувшем году. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Глеб Калюжный, Юрий Стоянов, Ольга Медынич и многие другие.