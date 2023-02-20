Yandex.RTB

Создатели «Вампиров средней полосы» сообщили, что произойдет в 3-м сезоне мистического сериала

Image 16+
Создатели «Вампиров средней полосы» сообщили, что произойдет в 3-м сезоне мистического сериала
Знаменитости
Фото из открытых источников

Авторы популярного сериала о смоленских вампирах «Вампиры средней полосы» рассказали подробности 3-го сезона. По данным сценариста и создателя проекта Алексея Акимова, первый сезон проходил под девизом «Кто мы». Авторы тогда хотели показать, кто же такие вампиры. Второй сезон посвятили теме «Откуда мы», рассказывая о их происхождении. Тема третьего сезона  — «Куда мы идем».

По словам режиссер первых двух сезонов Дмитрия Грибанова, он не вернется на свой пост. Кинодеятель порадовался этому, ведь в новом сценарии прописаны сцены массовых драк. В эпизодах появятся минимум 12 уральских вампиров, у каждого есть вассалы.

«Будет настоящая битва вампиров, а массовые сцены будут такие, что я не позавидую тому, кто их будет снимать», — отметил постановщик.

Съемки «Вампиров средней полосы» начнутся летом. Сериал впервые стартовал на стриминге START в 2021 году. Второй сезон дебютировал в минувшем году. Главные роли в многосерийном фильме исполнили Глеб Калюжный, Юрий Стоянов, Ольга Медынич и многие другие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок: близких прогоняют с кладбища

Сегодня, 19:22

Алёна Орлова из «Битвы экстрасенсов» рассказала причины ухода Игоря Николаева от своей жены

Сегодня, 19:14

Певица Анна Калашникова выступила в госпитале перед ранеными бойцами ВС РФ

Сегодня, 19:05

Юрий Антонов назвал сомнительной версию о виновности врачей в трагедии фигуриста Костомарова

Сегодня, 18:51

Ургант намекнул новой фотографией, что в эфир вернётся его вечернее шоу

Сегодня, 18:38

Телеведущая и певица Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

Сегодня, 18:34

Наташа Королева трогательно поздравила своего сына Архипа с днем рождения

Сегодня, 18:30

Орбакайте анонсировала выход продолжения кинокомедии «Любовь-Морковь» с ее участием

Сегодня, 18:18

Создатели «Вампиров средней полосы» сообщили, что произойдет в 3-м сезоне мистического сериала

Сегодня, 18:15

Актер Никита Ефремов проинформировал о тяжелых съемках в новом сезоне сериала «Содержанки»

Сегодня, 18:05

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

Сегодня, 17:26

Пригожин вслед за Лещенко призвал не заставлять молодых артистов РФ петь патриотические песни

Сегодня, 15:24

Уволенный из МХТ актер Дмитрий Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Сегодня, 15:07

Журналист Данилин назвал музыканту Шевчука Иудой за песню «Родина, вернись домой»

Сегодня, 15:00

Лев Лещенко призвал не требовать от молодых исполнителей патриотических песен

Сегодня, 14:51

Певица Инстасамка призналась, что с трудом выживала на 2,5 миллиона рублей в месяц

Сегодня, 14:42

Голос ведущего Ивана Урганта впервые за долгое время прозвучал на российском телевидении

Сегодня, 14:12

Киновед Шпагин: западное кино навязывает нам ценности меньшинства, а не большинства

Сегодня, 13:14

В шести регионах России отменили мартовские концерты российской рок-группы «Мумий Тролль»

Сегодня, 10:53

Маргарита Симоньян встречалась с Киркоровым после скандала с примадонной Пугачевой

Сегодня, 10:43

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет
  • 18-02-2023, 18:34

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё
  • Вчера, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии
  • 17-02-2023, 21:56

РЭК: Свердловчанам не стоит надеяться на снижение стоимости электроэнергии

Жителям Свердловской области не стоит надеяться на снижение стоимости на электроэнергию. Об этом говорится в заявлении Владимира Гришанова, который

Экс-супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова призналась, что близка к алкоголизму
  • 18-02-2023, 11:27

Экс-супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова призналась, что близка к алкоголизму

Дарья Мельникова обрела всенародную любовь будучи подростком. Она стала известна благодаря съемках в «Папиных дочках». Актриса исполнила роль, когда

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в мировой истории
  • Сегодня, 09:10

«Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом в мировой истории

Блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» стал третьим самым кассовым фильмом всех времен, даже обогнав «Титаник». Мировые сборы картины

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга
  • Вчера, 18:01

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей
  • Вчера, 19:43

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • Вчера, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни
  • 18-02-2023, 18:21

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов
  • Вчера, 18:37

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,