Телеведущая и певица Ольга Бузова опровергла слухи о беременности

Телеведущая и певица Ольга Бузова показала свою стройную фигуру и плоский живот в купальнике не фоне слухов о ее беременности.

Звезда опубликовала в соцсетях новые фото, на которых позирует возле водопада.

«История одного водопада», — так подписала кадр артистка.

Между прочим, многие пользователи раскритиковали фотографии. Подписчики принялись сравнивать Ольгу со скандальной балериной Анастасией Волочковой.

«Мне показалось, что в ленте Волочкова», «Волочкова на минималках», «Копия Волочковой», «Сразу подумала, что это Волочкова», «Здравствуй фотошоп».





Накануне Бузову заподозрили в беременности. Слухи спровоцировала исполнительница. Она разместила видеоролик с округлившимся животом и подписала его неоднозначной фразой «счастье внутри меня».