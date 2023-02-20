Ургант намекнул новой фотографией, что в эфир вернётся его вечернее шоу

Телеведущий и шоумен Иван Ургант намекнул новой фотографией на то, что его вечернее шоу “Вечерний Ургант” снова вернется в эфиры телеканала.

Юморист опубликовал селфи. На снимке он предстал в рабочем кабинете. Сзади Урганта все доски исписаны разным текстом. На шее Ивана висит бейджик передачи “Вечерний Ургант”. Подпись под фото загадочно гласит:

“Люблю, когда вся команда в сборе”.

Напомним, что весной минувшего года телешоу “Вечерний Ургант” перестало выходить на экраны. В Первом канале заявили, что программу они не закрывали. Однако судьба передачи до сих пор остается неизвестной. Пока официального возвращения проекта никто не анонсировал.