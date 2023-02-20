В музыкальном шоу «Маска» Филипп Киркоров признался, что изменял Примадонне Алле Пугачевой

Филипп Бедросович Киркоров, будучи женатым на Алле Борисовной Пугачевой, ей изменял. Об этом сам поп-король признался в эфире телевизионного шоу «Маска». Певец отметил, что он действительно в тот период «ходил налево».

Стоит сказать, что Киркоров официально был женат лишь один раз. С Примадонной он прожил в браке 11 лет. О регулярных изменах эстрадный исполнитель рассказал, когда звездное жюри беседовало с Шаурмой. Участница исполнила хит певицы Глюкозы «Невеста». Регина Тодоренко тогда поинтересовалась, как долго этот персонаж шел к успеху, на что получила ответ о возможности идти «по правому либо по левому коридору».

Филипп решил поддержать беседу. Он спросил, ходит ли налево Шаурма. Участница ответила, что она всегда остается верной невестой. После этого поп-король признался, что изменял супруге.

«Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил», — сказал Киркоров.