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В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

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В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

В Первоуральске (Свердловская область) на помойке обнаружили урну с прахом. Прах принадлежал 73-летнему местному жителю, сообщает портал E1.RU.

Как пишут журналисты, ссылаясь на источники, в обнаруженной коробке, судя по гравировке, хранились останки мужчины. На урне было выгравировано имя и даты жизни человека. Предположительно, мужчина скончался еще в 2020 году. Один из очевидцев рассказал, что он нашел странную находку в мусорном баке, который размещен на улице Трубников.

Мужчина, которому и принадлежит прах, проживал в соседнем дворе. Погиб бедолага от инфаркта. Квартира покойного досталась его родственникам. Те урну должны были захоронить в сентябре.

Отметим, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют, каким образом коробка с останками могла попасть в мусорку. Согласно одной из версий, близкие заплатили деньги для того, чтобы урну перезахоронили к родственникам умершого. Но в итоге не проконтролировали работу местной фирмы.

Резонансный инцидент зарегистрирован в ОМВД РФ по Первоуральску. Ведется расследование.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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