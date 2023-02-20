В Свердловской области на помойке обнаружили урну с прахом 73-летнего местного жителя

Как пишут журналисты, ссылаясь на источники, в обнаруженной коробке, судя по гравировке, хранились останки мужчины. На урне было выгравировано имя и даты жизни человека. Предположительно, мужчина скончался еще в 2020 году. Один из очевидцев рассказал, что он нашел странную находку в мусорном баке, который размещен на улице Трубников.