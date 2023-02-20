Выступавшая в шоу «Маска» Яна Рудковская отреагировала на критику своих вокальных данных

Третий выпуск четвертого сезона шоу «Маска» завершился выбыванием одного из самых дерзкий персонажей. Участницу многие запомнили по резким репликам в адрес жюри. Оценке подверглись артистические таланты участницы. В минувшее воскресенье маску сорвали с Лисенка.

Внешне милое и приятное создание оказалось настоящим хищником. Все, помимо Филиппа Киркорова и певицы Валерии (она утверждала, что под маской может прятаться Ирина Салтыкова), были уверены, что это Яна Рудковская. Разоблачившись, продюсер призналась, что ей было очень интересно увидеть изнутри данный проект, но было нелегко соответствовать образу, который придумали создатели. Помимо того, Яна ответила на критику вокальных данных.

«Конечно же, Лисенко петь как Киркоров и Валерия не может. Он танцевать не может как Тимур Родригез и Алексей Воробьев! Он не такой красивый и лучезарный как Регина Тодоренко. Но у Лисенка есть свои плюсы. Благодаря труду и проектам что-то у него получается», — ответила Рудковская.



