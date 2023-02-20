Журналист Данилин назвал музыканту Шевчука Иудой за песню «Родина, вернись домой»

18 февраля 2023 года лидер группы "ДДТ" Шевчук опубликовал новую композицию "Родина, вернись домой". В новой песне Юрий Шевчук оскорбительно отозвался о РФ, как о сумасшедшей наркоманке, которая участвует в "не своей войне", а двигается к гибели. Единственным вариантом спастись, по мнению музыканта, "является возвращение домой, то есть окончание СВО.

Журналист Павел Данилин в Телеграм-канале отреагировал на этот трек. Общественный деятель не стал выбирать слов:

Написал Шевчук, призывая "вернуться домой" родину. То бросить Донбасс, Крым, людей…

В ответ на такое предложение артиста журналист высказался в том духе, что его смерть была бы более предпочтительным вариантом в контексте истории, чем композиция "Родина, вернись домой":

Тогда ты бы остался в памяти как артист, который пел нашим ребятам в Чечне песни, как рокер, занимавшийся либерализмом головного мозга. Теперь же ты не музыкант-Юра, а Иудушка-Шевчук.