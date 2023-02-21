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Ган сделал заявление по международной ситуации вокруг украинского кризиса

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Ган сделал заявление по международной ситуации вокруг украинского кризиса
В Мире
Глава МИД КНР Цинь Ган

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Ган выступил с заявлением по международной ситуации вокруг украинского кризиса. Он обратился к политическим властям западных государств, чтобы они перестали принимать решение, провоцирующие эскалацию кризиса, и чтобы они перестали делать заявления об ответственности Китая за ситуацию.

Ган также раскритиковал тезис, выдвигаемый западными государствами, что Китай выступая на стороне Российской Федерации затем сам приступит к действиям по отношению к Тайваню.

Он подчеркнул, что политическое руководство Китая продолжит работу над дипломатическим урегулированием ситуации вместе с другими государствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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