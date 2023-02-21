Актриса РФ Дарья Мельникова прокомментировала слухи о своем алкоголизме

Актриса РФ Дарья Мельникова прокомментировала слухи об алкоголизме. В своих соцсетях артистка ответила всем тем, кто пишет и думает, что она «на дне».

Слухи о серьезных проблемах у Дарьи со спиртными напитками появились после интервью артистки для подкаста «Просточеловек». В нем знаменитость говорила о сложностях, с которыми столкнулась, когда снималась в сериала «Папины дочки».

По заявлению Мельниковой, будучи в девятом классе она весь учебный год провела на съемках телесериала, затем сдала экзамены. 10 и 11 классы юная звезда закончила экстерном. Как отметила экс-жена Артура Смольянинова, она прекрасно понимает детей, которые не продолжили актерскую карьеру и добавила, что это очень сложно, поэтому в то время она много выпивала.

После заявления Дарьи в Сети начали активно распространяться слухи о ее алкоголизме. Некоторые каналы писали, что Мельникова «опустилась на дно». В ответ артистка выложила снимок с отдыха за границей, отметив, что ей на «дне» хорошо.