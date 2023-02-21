Анастасия Заворотнюк вернулась домой после пяти месяцев лечения в столичной онкологической клинике

Знаменитая российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк почти четыре года со всех сил борется со страшным онкологическим заболеванием, которое у нее обнаружили после рождения дочки Милы от Петра Чернышева

После родов артистку начали мучить сильные головные боли. Она обратилась к медикам. Диагноз докторов был неутешительным, у звезды выявили рак головного мозга. С тех пор Настя не появляется на людях, о здоровье ничего не известно, близкие молчат. В сентябре стало известно, что состояние Заворотнюк ухудшилось, поэтому родные решили госпитализировать актрису в столичную онкологическую клинику.

Сегодня выяснилось, что после 5-ти месяцев лечения знаменитость выписали из клиники. Она отправилась домой. Об этом КП рассказал собственный источник.

"Ее выписали. Домой ее забрал Петр Чернышев", - проинформировал источник.