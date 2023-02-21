Yandex.RTB

Что стало с могилой актера Владислава Галкина на Троекуровское кладбище за 13 лет

Image 16+

На днях состоялась годовщина смерти популярного российского актера театра и кино Владислава Галкина. Артист ушел из жизни при странных обстоятельствах еще 13 лет назад. Официальной причиной смерти знаменитости является острая сердечная недостаточность.

Как пишет «Пятый канал», могила театрала на Троекуровское кладбище в настоящее время выглядит заброшенной. 25 февраля на месте захоронения журналисты увидели много увядших цветов. Свежие появились на могиле только на следующий день после публикации снимков в Сети. Кто-то из близких или поклонников почтил память Владислава букетом белых роз.

Многие фанаты по-прежнему помнят и очень любят кинофильмы с участием Галкина. К примеру, на экраны в минувшем году вышел новый сезон телевизионного сериала «Диверсант» с «ожившим» актером.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
У актрисы Анастасии Заворотнюк появились шансы на выздоровление

Сегодня, 10:47

Жена Малинина высказалась о женихе дочери и впервые показала его фото

Сегодня, 10:43

Регина Тодоренко заявила, что вскоре готовится стать мамой в третий раз

Сегодня, 10:26

Зепюр Брутян впервые продемонстрировала свой беременный живот вблизи

Сегодня, 10:12

Моргенштерн разводится со своей женой спустя год после расставания

Сегодня, 10:06

StarHit: Звезда сериала «След» актер Николай Зазуля мучительно умирает от рака

Сегодня, 09:53

StarHit: в 90-х годах фигурист Роман Костомаров бросил Татьяну Навку ради Анны Семенович

Сегодня, 09:31

Газета.Ru: Наталья Рудова заявила, что большинство режиссеров и продюсеров России «не хотят думать»

Сегодня, 09:24

До вручения кинопремии «Оскар» осталось две недели: определился главный фаворит

Сегодня, 09:11

Брат Александра Цекало рассказал, как Лолита «ставила его на ноги» во время болезни

Сегодня, 08:59

Яна Рудковская сообщила об отношении своего сына Саши к Лисенку из шоу «Маска»

Сегодня, 08:50

Юрий Лоза призвал не приписывать песням Виктора Цоя политический подтекст

Сегодня, 08:43

Андрей Кончаловский с молодой блондинкой обнимался на премьере спектакля «Супружеская жизнь»

Сегодня, 08:22

Саундтрек Atomic Heart Игоря Скляра попал в топ-10 чарта «Яндекс Музыки»

Сегодня, 08:14

«МК»: Режиссер РФ Тиронс прокомментировал отмену спектакля с актрисой Чулпан Хаматовой

Сегодня, 08:07

Раскрыты дата выхода шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ и имена первых участников

Вчера, 20:53

Актер Аболиньш объяснил отмену спектакля в Рижском театре с участием Чулпан Хаматовой

Вчера, 20:47

Сын Наташи Королевой Архип спровоцировал слухи о расставании со своей девушкой

Вчера, 19:47

Уволенный из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров живет у своих друзей в Израиле

Вчера, 19:44

Николай Басков заявил, что Чулпан Хаматова присваивала деньги фонда помощи больным детям

Вчера, 19:28

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц
  • 25-02-2023, 12:53

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения
  • 26-02-2023, 12:00

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области
  • 25-02-2023, 13:02

В ходе спецоперации ВС РФ погибли 13 бойцов, служивших в Ростовской области

Лишь спустя год общественности стало известно о гибели в зоне проведения СВО на Украине сразу 13 бойцов из Ростовской области. Смертельные ранения

68-летняя Вайкуле на концерте в Тель-Авиве выступила с флагом в поддержку Украины
  • 26-02-2023, 20:22

68-летняя Вайкуле на концерте в Тель-Авиве выступила с флагом в поддержку Украины

В Сети появились фото и видео концерта в Израиле Лаймы Вайкуле. В финале выступления артистка решила поддержать зрителей, которые скандировали

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц
  • 25-02-2023, 12:53

Одна цифра в коммунальных счетах екатеринбуржцев выросла в четыре раза за месяц

Екатеринбуржцам пришли коммунальные счета за февраль. Одна цифра в них выросла аж в целых четыре раза. Нововведение коснулось жителей дома на ул.

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения
  • 26-02-2023, 12:00

Прощеное воскресенье 2023: что означает праздник, зачем просить прощения

Прощеное воскресенье отмечается в этом году 26 февраля. Православные друг у друга просят прощения для того, чтобы вступить в Великий пост с чистой

Новости партнеров
Новости партнеров
Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ
  • 25-02-2023, 20:38

Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал

На Пермском тракте МЧС развернуло пункт помощи
  • Вчера, 20:26

На Пермском тракте МЧС развернуло пункт помощи

МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их
  • 26-02-2023, 15:48

Если у вас дома есть эти четыре опасные предмета, немедленно выбросьте их

Список предметов, которые нужно незамедлительно выбросить, если они есть дома. 1. Посуда с надглазурной росписью. При надглазурной росписи

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса
  • 25-02-2023, 12:45

ВЗГЛЯД: Возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков прямо из космоса

Как пишет издание ВЗГЛЯД, после землетрясений на территории Сирии и Турции видеоролик со своим рассказом о космическом оружии активно набирает в Сети