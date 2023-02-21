Что стало с могилой актера Владислава Галкина на Троекуровское кладбище за 13 лет

На днях состоялась годовщина смерти популярного российского актера театра и кино Владислава Галкина. Артист ушел из жизни при странных обстоятельствах еще 13 лет назад. Официальной причиной смерти знаменитости является острая сердечная недостаточность.

Как пишет «Пятый канал», могила театрала на Троекуровское кладбище в настоящее время выглядит заброшенной. 25 февраля на месте захоронения журналисты увидели много увядших цветов. Свежие появились на могиле только на следующий день после публикации снимков в Сети. Кто-то из близких или поклонников почтил память Владислава букетом белых роз.

Многие фанаты по-прежнему помнят и очень любят кинофильмы с участием Галкина. К примеру, на экраны в минувшем году вышел новый сезон телевизионного сериала «Диверсант» с «ожившим» актером.