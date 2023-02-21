Yandex.RTB

«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Image 16+
«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам
Знаменитости
Фото из открытых источников

Постепенно из репертуара театров исключают актеров, выступающих против СВО. Так, Дмитрий Назаров больше не работает в МХТ им. Чехова, а Лия Ахеджакова лишилась всех ролей в «Современнике». Руководство уволило даже Ольгу Васильеву, которая прослужила в театре не менее 20 лет.  

Назаров прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Лия Меджидовна. Сделал он это в свойственной манере. Дмитрий написал стихотворение. В нем указал, что его в театре заменит Иван Охлобыстин, а вместо Ахеджаковой будет выходить Машков.

«Можно лица переставить чисто, убрав предателей и бездарных дураков,
Назарова заменит Охлобыстин, Ахеджакову талантливый Машков.
Васильеву заменит пусть Драпеко, Серебрякова — Дюжев, ну и что?
Он может заменить Филиппенко. Чулпан Хаматову неважно кто».

Заметим, что Назаров покинул РФ. Сейчас актер гастролирует за рубежом. А вот Ахеджакова сообщила, что уезжать из России даже не планирует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Татьяна Брухунова пожаловалась на плохое здоровье

Сегодня, 12:57

Стало известно, кто из российских звезд выступит на митинг-концерте в «Лужниках» 22 февраля

Сегодня, 12:43

«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Сегодня, 12:28

МК: Филипп Киркоров не подтвердил, что он носит парик

Сегодня, 12:22

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

Сегодня, 10:39

Маргарита Симоньян: «До СВО шоумен Галкин оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Сегодня, 09:55

Телеведущая и певица Ольга Орлова впервые показала фото новорожденной дочери Анны после купания

Сегодня, 09:45

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

Сегодня, 09:37

SHAMAN заявил, что будет заниматься творчеством и жить только в России

Сегодня, 09:25

Сибирячка первой в мире обнаружила орфографическую ошибку в настройках своего iPhone

Сегодня, 09:16

Эстрадный певец РФ Филипп Киркоров рассказал в телешоу «Маска» о романе с Яной Рудковской

Сегодня, 08:54

Уезжавшая из России Рената Литвинова прибыла в Санкт-Петербург

Сегодня, 08:45

Фильмы и сериалы Disney исчезнут из российского онлайн-кинотеатра IVI в конце февраля

Сегодня, 08:33

Карен Шахназаров с большим сомнением относится к термину «патриотическое кино»

Сегодня, 08:26

В «Москве» состоялась торжественная премьера исторического кинофильма Николая Лебедева «Нюрнберг»

Сегодня, 08:21

Могила Людмилы Зыкиной на Новодевичьем пришла в упадок: близких прогоняют с кладбища

Вчера, 19:22

Участница «Битвы экстрасенсов» Алена Орлова назвала причины ухода Игоря Николаева от своей жены

Вчера, 19:14

Певица Анна Калашникова выступила в госпитале перед ранеными бойцами ВС РФ

Вчера, 19:05

Юрий Антонов назвал сомнительной версию о виновности врачей в трагедии фигуриста Костомарова

Вчера, 18:51

Иван Ургант анонсировал возвращение передачи «Вечерний Ургант» в эфир

Вчера, 18:38

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет
  • 18-02-2023, 18:34

Перечислены белковые продукты, помогающие быстро похудеть после 40 лет

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё
  • 19-02-2023, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии
  • 19-02-2023, 16:38

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом
  • 19-02-2023, 19:17

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом

Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров написал стихотворение о цензуре в России
  • Вчера, 15:07

Уволенный из МХТ им. Чехова актер Дмитрий Назаров написал стихотворение о цензуре в России

Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга
  • 19-02-2023, 18:01

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила

Новости партнеров
Новости партнеров
В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей
  • 19-02-2023, 19:43

В Екатеринбурге ищут человека на зарплату в 200 тысяч рублей

Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова
  • Вчера, 17:26

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни
  • 18-02-2023, 18:21

В Самарской области объявили карантин по смертельно опасной болезни

В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • 19-02-2023, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его