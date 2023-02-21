«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Работники медицинского центра Тафтса отмечают, что с возрастом с каждым годом увеличение веса может быть нормальным. Связано это с тем, что снижается
На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики
В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной
Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие
Дмитрий Назаров предложил замену неугодным российским актерам в кино и театре. Народный артист РФ опубликовал новый стих «Цензура абсурда». В нем он
6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила
Работа на удаленке для многих людей намного удобнее офиса. В Екатеринбурге таких вакансий много. В некоторых профессиях доля составляет 25%. При этом
У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам
В Алексеевском районе Самарской области нашли смертельно опасную болезнь. В селе Шариповка на территории одной из животноводческий ферм ООО «К.Х.
Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его