«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Постепенно из репертуара театров исключают актеров, выступающих против СВО. Так, Дмитрий Назаров больше не работает в МХТ им. Чехова, а Лия Ахеджакова лишилась всех ролей в «Современнике». Руководство уволило даже Ольгу Васильеву, которая прослужила в театре не менее 20 лет.

Назаров прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Лия Меджидовна. Сделал он это в свойственной манере. Дмитрий написал стихотворение. В нем указал, что его в театре заменит Иван Охлобыстин, а вместо Ахеджаковой будет выходить Машков.

«Можно лица переставить чисто, убрав предателей и бездарных дураков,

Назарова заменит Охлобыстин, Ахеджакову талантливый Машков.

Васильеву заменит пусть Драпеко, Серебрякова — Дюжев, ну и что?

Он может заменить Филиппенко. Чулпан Хаматову неважно кто».

Заметим, что Назаров покинул РФ. Сейчас актер гастролирует за рубежом. А вот Ахеджакова сообщила, что уезжать из России даже не планирует.