Фильмы и сериалы Disney исчезнут из российского онлайн-кинотеатра IVI в конце февраля

Онлайн-кинотеатр IVI предупредил всех своих пользователей о том, что из библиотеки вскоре могут исчезнуть кинофильмы и сериалы Walt Disney Company. Проекты одного из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений будут доступны лишь до 28 февраля.