Эстрадный певец РФ Филипп Киркоров рассказал в телешоу «Маска» о романе с Яной Рудковской

Филипп Киркоров удивил фанатов своим неожиданным признанием. Артист откровенно рассказал о романе с Яной Рудковской. Король российской эстрады утверждает, что продюсер спасла его.

Накануне на канале НТВ вышел второй выпуск шоу "Маски". Членов жюри заинтриговал Лисенок. Певица Валерия предположила, что под маской может скрываться Яна Рудковская.

Предположение исполнительницы Киркоров назвал "крутой версией". Он пустился в воспоминания о взаимоотношениях с Рудковской.

Яна, был в вас влюблен. У нас был легкий роман, флирт. Маленькая фотосессия, где в углу вы переодевались. Случайно что-то увидел, вы засмущались. Вся Москва была увешана красивыми плакатами. Я возил вас на маленьком "ауди ТТ" по городу, чтобы никто нас не заметил. Это было давно, 20 лет назад.

Поп-король дал понять, что именно Яна поддержала его трудный период эизни после развода с Пугачевой. Тогда случился роман певца с продюсером.

Вы спасли меня из пропасти. Это был очень сложный период. Ушел из дома с одним чемоданчиком, - добавил Филипп.