Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым своим признанием в любви

Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым. Певица трогательно призналась в любви мужу в годовщину знакомства.

В СМИ регулярно распространяются слухи о том, что композитор и артистка находятся на грани развода. Сама пара информацию не комментирует. Сегодня Юлия развеяла все слухи, опубликовав новый пост, посвященный любимому супругу.

"21 февраля 2006 года мы встретились в родном снежном Екатеринбурге, с тех пор не расстаемся. Пусть так всегда будет", — оставила сообщение Проскурякова.

В первый раз композитор женился в 1978 году. Избранницей знаменитости стала одноклассница Елена. Брак супругов продлился до 1991 года. Сейчас женщина живет в Америке с дочерью Юлией. Также Игорь 9 лет прожил в союзе с Наташей Королёвой. После развода с ней Николаве женился на Проскуряковой. Они воспитывают дочь Веронику.