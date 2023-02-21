Карен Шахназаров с большим сомнением относится к термину «патриотическое кино»

Карен Шахназаров перед премьерным показом фильма «Нюрнберга» признался, что он лично с сомнением относится к термину «патриотическое кино», часто употребляемому в последнее время. Кинорежиссер считает, что истинную любовь к своей Родине пробуждают не только одни военные ленты, но комедии Леонида Гайдая.

Шахназаров себя называет патриотом, однако у него есть сомнения насчет существования такого жанра в кинематографе. По его словам, три самых популярных направления - это драма, комедия, трагедия. Внутреннее наполнение картину делает патриотичной или нет. Все зависит от самого сценария, от запускаемой конкретным человеком проект энергетики.

«Гайдай не снимал никогда фильмов о войне. На мой взгляд, они патриотичны», - сказал режиссер.

Карена Георгиевича впечатлила картина «Нюрнберг», поскольку там поднимается важная тема. Прошло 80 лет после судов над военными преступниками, а истребить полностью нацизм не удается, говорит Шахназаров.