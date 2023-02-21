Команда Ивана Урганта приступила к съемкам 2-го сезона телешоу «Фантастика»

Знаменитый российский телеведущий Иван Ургант принимает участие в съемках новой программы Первого канала. Шоумен вместе со всей съемочной группой «Вечернего Урганта» в данный период времени занимается созданием второго сезона телешоу «Фантастики». Это развлекательный проект о танцующих и поющих аватарах.

Примечательно, съемки новой передачи проходят в том же павильоне, где снималось шоу Ивана. Но дальнейшая судьба «Вечернего Урганта» по-прежнему неизвестна.

Напоминаем, что «Вечерний Ургант» перестал выходить на Первом канале еще в феврале минувшего года. Исчезновение программы было связано с изменением эфирной сетки из-за начала специальной военной операции в Украине. Впоследствии в Сети появились слухи о возможном закрытие проекта и отъезд Ивана Урганта за рубеж.