Леонид Ярмольник вернулся в Россию и посетил спектакль мужа Ксении Собчак в Москве

Актер, продюсер и ведущий Леонид Ярмольник вернулся назад в Россию. Шоумен посетил в столице Государственный Театр Наций. Об этом рассказал появилась информация в ряде СМИ.

20 февраля 2023 года Леонида заметили на спектакле «На всякого мудреца». Режиссером постановки выступает муж Ксении Собчак Константин Богомолов.

Ярмольник сидел в зрительном зале, там его увидел один из артистов. В рамках выступления актер Валерий Горин, который сыграл роль мамы главного героя, увидев телеведущего, заявил, что он пойдет на свидание с ним. К удивлению присутствующих зрителей Леонид Ярмольник сидел в партере.

Напомним, недавно очевидцы опубликовали видеоролик из Лос-Анджелеса. На видео Ярмольник отдыхал в компании скандально известного журналиста Владимира Познера.