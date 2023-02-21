Маргарита Симоньян: «До СВО шоумен Галкин оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Недавно Маргарита Симоньян нелестно отозвалась о Максиме Галкине* (признан иноагентом). Своими словами главред RT поставила под сомнение репутацию шоумена. Журналистка решила в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube объяснить, почему так сделала.

По ее словам, комик до начала СВО нелестно говорил о ее семье. Делал он это из-за личной неприязни. Теперь настало время Маргарите высказать о муже Примадонны все, что она думает.

«Он не достал меня, как ни странно. Галкин, если посмотрите, мою семью много раз оскорблял, публично заявлял на концертах про Тиграна. Ничего плохого ему не сделали вообще! Тигран был с ним знаком, я не была. Он безумно переживал. Ну, как переживал — был сильно возмущен и хотел ответить. Это было еще за несколько лет до начала спецоперации. Я уговорила Тиграна не отвечать, мол, мелкие плевки, пощечинки, мы будем выше этого всего. Никто не ответил, хотя могли.

Затем утром просыпаюсь, смотрю новости. Там обсуждают заявление Галкина по поводу РФ. Открываю видео, а он говорит, что Россия лжет. Смотрю это, собираюсь на эфир к Соловьеву. Думаю: «Ах, ! Обвинять святую Родину во лжи, которому дала тебе все и немного больше?» — вспоминает журналистка.