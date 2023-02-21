Филипп Бедросович Киркоров удивил своих многочисленных поклонников новым образом. Но этим 55-летний артист спровоцировал слухи о том, что он носит парик.

Во время одного из последних интервью поп-король опроверг сплетни. Киркоров признался, что отрастил волосы и покрасил их в белый пепельный цвет.

Певец добавил, что кардинально сменил имидж перед съемками видеоклипа на новый музыкальный трек «Если ты уйдешь». К тому же, Филипп добавил, что носит голубые линзы.