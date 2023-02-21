Певец Аркадий Укупник раскрыл неведомые секреты артистов Аллы Пугачевой и Юрия Антонова

40 лет назад между Аллой Пугачевой и Аркадием Укупником разразился конфликт. Поводом послужила шутка над музыкантом со стороны Примадонны. Артистка на публике неоднократно высмеивала певца, называя его «мальчиком».

Также Укупник отметил, что Алла Борисовна не раз просила написать для нее песню и предлагала на одном из концертов исполнить ее хит «Сильная женщина». Как известно, знаменитости до сих пор не помирились. Впрочем, Аркадий отметил, что давно не обижается на Пугачеву, хотя мириться тоже не готов.

Отзываясь об Антонове, он использовал только самые теплые слова. Артисты вместе проработали год. Впрочем, по словам Укупника, что у Юрия был взрывной характер. Он мог швырять микрофоном в музыкантов либо выключить аппаратуру, если ему выступление артистов надоело. После подобного случая ансамбль "Магистраль", в котором они и выступали, закончил существование. Укупник покинул Антонова и пошел своей дорогой.