Yandex.RTB

Певец Аркадий Укупник раскрыл неведомые секреты артистов Аллы Пугачевой и Юрия Антонова

Image 16+
Певец Аркадий Укупник раскрыл неведомые секреты артистов Аллы Пугачевой и Юрия Антонова
Знаменитости
Фото из открытых источников

40 лет назад между Аллой Пугачевой и Аркадием Укупником разразился конфликт. Поводом послужила шутка над музыкантом со стороны Примадонны. Артистка на публике неоднократно высмеивала певца, называя его «мальчиком».

Также Укупник отметил, что Алла Борисовна не раз просила написать для нее песню и предлагала на одном из концертов исполнить ее хит «Сильная женщина». Как известно, знаменитости до сих пор не помирились. Впрочем, Аркадий отметил, что давно не обижается на Пугачеву, хотя мириться тоже не готов.

Отзываясь об Антонове, он использовал только самые теплые слова. Артисты вместе проработали год. Впрочем, по словам Укупника, что у Юрия был взрывной характер. Он мог швырять микрофоном в музыкантов либо выключить аппаратуру, если ему выступление артистов надоело. После подобного случая ансамбль "Магистраль", в котором они и выступали, закончил существование. Укупник покинул Антонова и пошел своей дорогой.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса РФ Дарья Мельникова прокомментировала слухи о своем алкоголизме

Вчера, 20:55

Певец Аркадий Укупник раскрыл неведомые секреты артистов Аллы Пугачевой и Юрия Антонова

Вчера, 20:47

Певица РФ Наташа Королева проинформировала о новом романе своего сына Архипа, уехавшего в Японию

Вчера, 20:33

Юлия Проскурякова опровергла слухи о расставании с Игорем Николаевым своим признанием в любви

Вчера, 20:24

«КП»: актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из онкологической клиники после пяти месяцев лечения

Вчера, 20:18

Виталий Милонов призвал лишить лидера рок-группы РФ «ДДТ» Юрия Шевчука всех концертов в России

Вчера, 20:10

Команда Ивана Урганта приступила к съемкам 2-го сезона телешоу «Фантастика»

Вчера, 20:04

Леонид Ярмольник вернулся в Россию и посетил спектакль мужа Ксении Собчак в Москве

Вчера, 19:21

Шахназаров: Ахеджакова продолжила работать в театре «Современник» на ставке

Вчера, 19:14

Шоу «Голос» с новыми правилами для звездных наставников стартует 3 марта на Первом канале

Вчера, 19:08

Татьяна Брухунова пожаловалась на плохое здоровье

Вчера, 12:57

Стало известно, кто из российских звезд выступит на митинг-концерте в «Лужниках» 22 февраля

Вчера, 12:43

«Дмитрия Назарова заменит Охлобыстин, а Лию Ахеджакову — Машков»: звезда «Кухни» нашел замену уволенным актерам

Вчера, 12:28

МК: Филипп Киркоров не подтвердил, что он носит парик

Вчера, 12:22

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова подвергла критике кинофильм «Чебурашка»

Вчера, 10:39

Маргарита Симоньян: «До СВО шоумен Галкин оскорблял мою семью много раз. Тигран безумно переживал»

Вчера, 09:55

Телеведущая и певица Ольга Орлова впервые показала фото новорожденной дочери Анны после купания

Вчера, 09:45

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес еще один инсульт

Вчера, 09:37

SHAMAN заявил, что будет заниматься творчеством и жить только в России

Вчера, 09:25

Сибирячка первой в мире обнаружила орфографическую ошибку в настройках своего iPhone

Вчера, 09:16

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё
  • 19-02-2023, 09:46

SB: сенсационное поражение сборной Норвегии на ЧМ-2023 по биатлону убило главную мечту Бё

На Чемпионате Мира Норвегии (ЧМ-2023) в Оберхофе по биатлону не обошлесь без сюрпризов, пишет SB. В минувшую субботу, 18 февраля, на ЧМ болельщики

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии
  • 19-02-2023, 16:38

Евгений Пригожин обеспокоен "зачисткой" командиров в российской армии

В воскресенье, 19 февраля, бизнесмен Евгений Пригожин встретился с Эдуардом Басуриным, который был уволен с должности заместителя управления Народной

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга
  • Вчера, 08:33

Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом
  • 19-02-2023, 19:17

Константин Богомолов разочаровал россиян преждевременным уходом

Недавно бывший супруг Дарьи Мороз решил сменить свою деятельность. Константин Богомолов был успешным режиссером. Кроме того, он контролировал многие

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга
  • 19-02-2023, 18:01

Ольга Орлова продемонстрировала новую коляску для дочери, которую ей подарила подруга

6 февраля 2023 года в российском шоу-бизнесе все вместе поздравляли телеведущую и актрису Ольгу Орлова. Певица во второй раз стала мамой. Она родила

Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого
  • 19-02-2023, 18:44

Фигуристу Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого

Фигуристу Роману Костомарову врачи установили дренаж для выведения жидкости из левого легкого. Такая мера необходима из-за резко развивающегося

Новости партнеров
Новости партнеров
Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова
  • 20-02-2023, 17:26

Невролог Гайфутдинов назвал гангрену тяжелым осложнением состояния фигуриста Романа Костомарова

У фигуриста Романа Костомарова, находящегося в больнице, может быть атеросклероз. Об этом рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По словам

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили
  • 19-02-2023, 11:11

Россиянин выиграл медали в составе сборной Колумбии, но в России его талант не оценили

Алексей Рохас Федорущенко является бронзовым призером чемпионата Южной Америки по футболу до 20 лет. Раньше голкипер выступал за Россию, однако его

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов
  • 19-02-2023, 18:37

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, какие продукты снизят риск образования тромбов

Нутрициолог Ольга Панова рассказала о том, что при малоподвижном образе жизни и неправильном питании у человека есть риск образование тромбов,

Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи
  • 19-02-2023, 20:52

Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет проносить на железнодорожный вокзал туристические ножи

Екатеринбуржцы пожаловались на то, что на железнодорожный вокзал им не удалось пронести хозяйственно-бытовые, а также небольшие туристические